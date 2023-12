NBA 2023/2024: Fontecchio da record nella vittoria dei Jazz, successi per le capoliste Boston e Minnesota

Parla italiano la notte NBA, dove si sono disputate sette partite valide per la regular season 2023/2024. Simone Fontecchio ha infatti trascinato alla vittoria i suoi Utah Jazz – per 122-114 sui Portland Trail Blazers – grazie ad una prestazione da 24 punti e 5 rimbalzi in 24 minuti sul parquet. Inoltre, l’azzurro è diventato il 16° giocatore della storia NBA (e il primo degli Utah Jazz) a terminare una gara senza errori da tre (5/5) né ai liberi (5/5) con almeno 5 tentativi.

Nottata da ricordare anche per Nikola Jokic, che ha messo il suo zampino sulla vittoria dei Denver Nuggets contro i Brooklyn Nets per 124-101. Il serbo ha infatti messo a referto 26 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, diventando il primo giocatore della storia a firmare 10 o più triple doppie in 7 stagioni consecutive. Infine, l’ultima statistica degna di nota riguarda James Harden, che grazie ai 28 punti (conditi da 15 assist) nel successo dei Los Angeles Clippers – il sesto di fila – ai danni dei Golden State Warriors per 121-113, è diventato il 24° giocatore della storia a raggiungere il traguardo dei 25.000 punti segnati in NBA.

Per quanto riguarda le altre gare, i Boston Celtics hanno superato per 116-107 i Cleveland Cavaliers nel remake della sfida andata in scena soli due giorni fa. Protagonista il solito Jayson Tatum con 27 punti e 11 rimbalzi: Celtics sempre al comando a Est. Stesso discorso per i Minnesota Timberwolves, capolisti a Ovest, che hanno sconfitto i Dallas Mavericks di Luka Doncic (39 punti per lui) con lo score di 119-101. Infine, i Chicago Bulls hanno espugnato Miami battendo gli Heat per 124-116, mentre lo splendido duello tra De’Aron Fox e Shai Gilgeous-Alexander è stato vinto dal secondo (43 punti contro 41); la vittoria invece è andata ai Sacramento Kings, vittoriosi sugli Oklahoma City Thunder per 128-123.