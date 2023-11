NBA 2023/2024, follia Draymond Green: strangola Gobert e viene espulso dopo due minuti (VIDEO)

di Antonio Sepe 13

Nervi tesi in NBA durante il match tra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, valevole per la regular season 2023/2024 ma anche per il torneo di metà stagione. Ad infiammare l’atmosfera, dopo appena 103 secondi di gioco, sono stati Klay Thompson e Jaden McDaniels, protagonisti di un accesso contatto a metà campo con tanto di strattoni. Entrambi sono stati poi espulsi, ma ciò che non è passato inosservato è stata la reazione di Draymond Green.

Il numero 23 dei Golden State Warriors si è infatti lanciato nella mischia e, senza alcun motivo apparente, si è allacciato al collo di Rudy Gobert, intervenuto solo per calmare gli animi. Inevitabile l’espulsione anche per lui e, con ogni probabilità, una lunga squalifica. “Ogni volta che Steph non gioca, lui non vuole stare in campo senza di lui, quindi fa tutto il possibile per essere espulso” ha detto Gobert a fine partita. Ecco il video dell’accaduto.