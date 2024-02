NBA 2023/2024: Embiid si opera, ma Philly è ancora in ansia

In mattina è arrivata la notizia, la stella dei Philadelfia 76ers Joel Embiid si è operato, dopo aver riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Per il centro di Nick Nurse, head coach della squadra della città dell’amore fraterno, i tempi di recupero sono ancora incerti, perché verrà rivalutato tra quattro settimane.

La sua stagione fino ad ora sta regalando numeri sensazionali, con circa 35 punti di media, 11 rimbalzi e poco più di 5 assist. Queste favolose cifre potrebbero non regalare nuovamente il premio di MVP al numero 21, poiché per riconquistare il trofeo deve giocare un minimo di 65 partite di regular season, e questo infortunio potrebbe creare più di qualche grattacapo, non solo a livello personale, per quanto riguarda i riconoscimenti stagionali, ma anche per la franchigia, che può vedere le sue chance playoff drasticamente ridotte.

L’assenza della 3^ scelta assoluta al draft del 2014 pesa e non poco, la squadra è scivolata al 5° posto in classifica nella Eastern Conference e sicuramente Tyrese Maxey, autore di un’ottima stagione, non basta e senza la sua stella Philly quest’anno ha un record di 4 vittorie e 11 sconfitte. Per risolvere questa situazione il front office dei Sixers dovrà muoversi sul mercato per sopperire a questa pesantissima assenza, consci che il tempo a disposizione non è molto, infatti la trade deadline, ovvero il termine per gli scambi, è fissata per questo giovedì alle ore 21.