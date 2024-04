NBA 2023/2024, Eastern Conference: ecco le dieci protagoniste della post-season

Questa notte è arrivato il primo verdetto della stagione Nba; infatti, sono ormai ufficiali le dieci squadre che daranno vita alla post-season per quanto riguarda la Eastern Conference. Ora le partite che rimangono da giocare in calendario serviranno alle franchigie a migliorare ulteriormente la classifica per avere una posizione migliore ai playoff.

Con la vittoria degli Atlanta Hawks contro i Detroit Pistons, la squadra di coach Snyder si è assicurato il 10^ posto in classifica. Eliminando definitivamente dai giochi i Brooklyn Nets, che speravo ancora in un posto ai play-in, ma nonostante la vittoria di questa notte sugli Indiana Pacers, il successo di Murray e compagni ha vanificato i loro sforzi, chiudendo definitivamente il discorso post-season ad est.

La classifica, a poco più di cinque gare dalla fine, ci dice che i Boston Celtics sono al primo posto in solitaria, a quota 60 vittorie in stagione, questa è la 14^ volta nella storia che raggiungono questo numero di successi, il massimo della storia in Nba, testimoniando ulteriormente il dominio di questa regular-season da parte dei biancoverdi. Al secondo posto i Milwaukee Bucks, che sono reduci da due brutte sconfitte con gli Washington Wizards e Memphis Grizzlies, quest’ultima arrivata questa notte. Nel gradino più basso del podio si trovano i Cleveland Cavs, che ai playoff dovranno confermare l’ottima stagione disputata.

Al 4^ e 5^ posto si trovano attualmente gli Orlando Magic, la sorpresa ad est con super Paolo Banchero, e i New York Knicks, che possono dimostrarsi ancora un volta una squadra molto ostica da affrontare. Chiudono la classifica per l’accesso diretto alla post-season i Miami Heat di Jimmy Butler, sempre pronto a scaldarsi quando la stagione inizia a contare di più. Per quando riguarda la zona play-in troviamo al 7^ posto gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton e, a seguire, i Philadelphia 76ers di un Joel Embiid ritrovato, i Chicago Bulls di Demar Derozan, i infine, come anticipato, gli Atlanta Hawks a chiudere.

I grandi favoriti quest’anno sembrano più che mai i Celtics della coppia Tatum-Brown, senza dimenticarsi di Lillard e Antetokounmpo, sempre pronti a dare spettacolo, prestando anche particolare attenzione agli Heat di coach Spoelstra, che nella post-season si trasformano. Se a ovest è ancora tutto da decidere, ad est non ci resta che allacciare le cinture perché la fase calda della stagione sta per iniziare.