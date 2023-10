NBA 2023/2024: Doncic doma Wembanyama, Tatum subito trascinatore

In scena 12 partite nella seconda notte della Regular Season NBA. Sconfitta per i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama, prima scelta del draft 2023, contro i Dallas Mavericks di uno scatenato Luka Doncic e di Kyrie Irving. Vittorie di rito per Celtics, Heat, Thunder, Kings e Clippers. Cadono Hawks e Grizzlies.

CHARLOTTE HORNETS-ATLANTA HAWKS 116-110

Cadono allo Spectrum Center gli Atlanta Hawks che perdono subito la prima partita in stagione. Solidissima prestazione dello starting five degli Hornets che realizza 100 punti sui 116 totali. Per gli Hawks sottotono Trae Young che chiude con soli 9 punti.

INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 143-120

Roboante vittoria davanti al proprio pubblico di Indiana che demolisce i Wizards, guidati dal neo campione NBA (coi Nuggets nella passata stagione) Bruce Brown autore di 25 Punti. Sedici punti in 17 minuti per Danilo Gallinari con 4/7 dal campo (2/2 da 3) e 6/6 ai liberi.

NEW YORK KNICKS-BOSTON CELTICS 104-108

Bella vittoria dei Boston Celtics al Madison Square Garden di New York per 104-108. Celtics guidati da Jayson Tatum che sfodera una prova prodigiosa con 34 punti e 11 rimbalzi. 30 anche per Porzingis, molto efficace a cronometro fermo con 9/10 dalla lunetta. Per New York grande prova di Quickley dalla panchina (24 punti) e doppia doppia per Randle (14 Pt, 11 Rim).

ORLANDO MAGIC-HOUSTON ROCKETS 116-86

Grande vittoria dei Magic che distruggono i Rockets vincendo di 30 all’Amway Center. Rotazione lunghissima per Orlando con 15 giocatori che mettono piede in campo e 6 giocatori in doppia cifra.

MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 103-102

Vincono per il rotto della cuffia i finalisti NBA dello scorso anno che si aggiudicano la vittoria perdendo tre parziali su quattro. Per gli Heat decisivi i soliti Adebayo (22 punti) e Butler (doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi). Per Detroit fantastica prestazione di Cunningham che ne fa 30. Bene anche Duren e Stewart che siglano entrambi una doppia doppia con 14 rimbalzi a testa.

BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 113-114

Vittoria in volata per Cleveland al Barclays Center di Brooklyn guidata dai 27 punti a testa di Mitchell, che segna la tripla decisiva del sorpasso, e, dell’ex Heat, Max Strus che piazza anche 12 assist. Non bastano ai Nets i 36 di un superbo Cam Thomas.

TORONTO RAPTORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 97-94

Partita a basso punteggio per gli standard NBA quella della Scotiabank Arena coi padroni di casa che riescono a prevalere grazie ai 20+ punti di Schröder e Anunoby. Non bastano le TRE doppie doppie di Edwards, Towns e Gobert per Minnesota.

CHICAGO BULLS-OKLAHOMA CITY THUNDER 104-124

Non tradiscono le aspettative i Thunder che vincono convincendo allo United Center di Chicago grazie alla prova monumentale di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 31 punti e 10 assist, e ben 6 giocatori in doppia cifra.

MEMPHIS GRIZZLIES-NEW ORLEANS PELICANS 104-111

I Grizzlies, orfani di Morant, perdono in casa la prima contro NOLA. Vana la prestazione di Desmond Bane da oltre 30 punti. Prestazioni da 20+ punti per McCollum e Zion per i Pelicans.

UTAH JAZZ-SACRAMENTO KINGS 114-130

Imponente prova corale dei Kings che vincono al Vivint Center di Utah con una super prestazione di Harrison Barnes da 33 punti, 5 giocatori con 10+ punti e altri 4 molto vicini alla doppia cifra.

SAN ANTONIO SPURS-DALLAS MAVERICKS 119-126

Partita molto divertente e indecisa fino agli ultimi minuti quella dell’AT&T Center dove è andato in scena l’esordio di Wembanyama. Il francese ha concluso con 15 punti e molti minuti in panchina a causa del problema di falli. Per i Mavericks buona prestazione di Irving (22 punti) e pazzesca prova di Luka Doncic che spazza via gli Spurs con una tripla doppia da 33 pt, 13 rim, 10 ast.

LOS ANGELES CLIPPERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 123-111

Vittoria all’esordio per i cugini dei Lakers guidati dalle loro due superstars Kawhi Leonard e Paul George, che mettono a referto oltre 20 punti a testa. Esordio non indimenticabile ma comunque in doppia cifra (11 punti) per la scelta numero 2 al draft Scoot Henderson.