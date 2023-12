Qualificazioni Atp 250 Brisbane 2024: Machac, Duckworth, Michelsen, Klein e Tu accedono al tabellone principale

Si sono concluse le qualificazioni all’Atp 250 di Brisbane 2024. Oltre alla vittoria di Thiem su Zeppieri in finale, il ceco Machac batte all’ultimo turno Kovacevic, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Buon torneo per il numero 78 del mondo che, dopo le difficoltà all’esordio con Ellis, oggi sfodera un’ottima prestazione per liquidare l’americano e entrare in tabellone. Al primo turno se la vedrà con il terraiolo Etcheverry, che potrebbe avere più di qualche difficoltà all’esordio sul cemento. Michelsen conferma la sua grande crescita e spazza via Schwartzman 6-1 6-4, in un’ora e 17 minuti di gioco. Il big server americano concede solo due palle break, sul 5-1 nel primo set, e accede al main draw con un solo servizio perso in due partite, nel primo set contro Giannessi all’esordio. Sorteggio non proprio benevolo per il classe 2004, che affronterà la testa di serie numero 4 Humbert. Klein sorprende Cressy al terzo set. Lo slovacco vince in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6(8) 6-4, dopo quasi tre ore di tennis. Pesano molto sull’economia dell’incontro i tre match point, uno sul suo servizio, non sfruttati dall’americano nel tie-break del secondo set. Per Klein al primo turno ci sarà la testa di serie numero 6 Baez. Un brutto Barrere cade contro Duckworth 6-1 7-6(2). Il 31enne australiano approfitta di un orrendo primo set del francese per portarsi avanti di un parziale. Nel secondo set Barrere entra in partita, ma non basta per evitare un sorprendente ko. Esce quindi la testa di serie numero 2, avanza la numero 9, che all’esordio nel tabellone principale giocherà contro J.J Wolf. Grande giornata per i colori australiani, che vedono accedere al main draw anche Tu, che batte in finale la testa di serie numero 3 Galan 6-3 7-6(5). Buon sorteggio per il numero 225 della classifica Atp, che al primo turno avrà Altmaier.