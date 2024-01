NBA 2023/2024: il derby di Los Angeles va ai Lakers, Irving e Doncic fermano Minnesota

A 39 anni, LeBron James riesce ancora a fare la differenza e guida i suoi Los Angeles Lakers alla vittoria nel derby contro i Clippers per 106-103. Quando ci avviciniamo al giro di boa della regular season NBA 2023/2024, il re si conferma protagonista e grazie ad una prestazione da 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist mette lo zampino sul successo dei gialloviola. Bene anche Anthony Davis con la doppia doppia (22 punti e 10 rimbalzi). I Lakers sorpassano così in classifica i Golden State Warriors, sconfitti con un severo 133-117 dai Toronto Raptors, guidati da un Rj Barrett da 37 punti. Appena 6 punti per Steph Curry in 26 minuti; meglio Klay Thompson con 25 (5 triple realizzate).

Vincono i Memphis Grizzlies sul campo dei Phoenix Suns e vincono anche i Denver Nuggets contro i Detroit Pistons, con Nikola Jokic che ne approfitta per tirare il fiato. Nei 26 minuti trascorsi sul parquet, l’MVP serbo realizza appena 4 punti ma dispensa ben 16 assist: le sue veci le fa dunque Jamal Murray, miglior realizzatore con 33 punti. I campioni in carica recuperano così terreno dalla capolista Minnesota Timberwolves, che va a sbattere contro i Dallas Mavericks. 115-108 il punteggio del match, in cui non basta la doppia doppia di Anthony Edwards (36 punti e 10 rimbalzi). Kyrie Irving e Luka Doncic mettono infatti a referto 69 punti in due (35 e 34) e trascinano la franchigia al successo.

Sorridono pure i New Orleans Pelicans, che schiantano i Sacramento Kings per 133-100, e i Cleveland Cavaliers, vittoriosi per 117-115 sui San Antonio Spurs di Wembanyama (24 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate). Infine, successi ai supplementari per gli Orlando Magic di Paolo Banchero (doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi) sugli Atlanta Hawks e per i Portland Trail Blazers sui Brooklyn Nets.