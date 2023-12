Nba 2023/2024: Denver torna a vincere e si ferma Minnesota, ok Milwaukee, Philadelphia e Okc

Dopo l’In Season Tournament, torna la Regular Season di Nba. Ben 13 le partite giocate in questa notte.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A EST

Seconda vittoria nelle ultime tre partite contro Washington per Philadelphia, che vince 146-141 sul proprio parquet. Match già chiuso a fine primo tempo, in archivio sul 75-46. Sono 34 i punti, con 10 rimbalzi e 6 assist, per Embiid in 30 minuti di gioco. Bene anche Maxey con 24 punti+6 assist. Unica nota positiva per i Wizards, alla quinta sconfitta in fila, i 21 di Kuzma. Spazio anche per Gallinari, che mette a referto 2 punti in 11 minuti. A Milwaukee serve un overtime per piegare Chicago. In Wisconsin finisce 133-129 con i 32+12 rimbalzi di Antetokounmpo. Sottotono Lillard, 14 punti e 9 assist, ma sono decisivi Lopez e Beasley, che combinano 38 punti. Doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi per Middleton. Non bastano ai Bulls i 41 punti e 11 assist di DeRozan e i 33 di Coby White per evitare il ko. Continua l’annata incredibile di Orlando, che vince l’ottava nelle ultime dieci e batte Cleveland 104-94. Solita prova corale dei Magic, che mandano cinque giocatori in doppia cifra, 20+10 rimbalzi per Banchero e 19 di Franz Wagner. Inutili ai fini del risultato i 36+6+5 di Garland e i 22 punti di Mitchell. Indiana riparte dopo il ko in finale nell’In Season Tournament e sconfigge Detroit, 10° ko in fila, 131-123. Doppia doppia da 14+16 assist per Haliburton, che in fase realizzativa lascia spazio a Mathurin, 30 punti 7 rimbalzi e 8 assist, e a Turner, 23 punti e 8 rimbalzi. Niente da fare per i Pistons e per Cade Cunningham, 23 punti 6 rimbalzi e 7 assist. Miami vince in casa di Charlotte 116-114. Gli Heat, orfani di Adebayo e Herro, si affidano a Duncan Robinson, 24 punti e 7 rimbalzi, e a Jimmy Butler, 23 punti e 8 assist. Bene anche il rookie Jaime Jaquez Jr. con 18 punti. Non bastano agli Hornets i 34 con 13 assist di Rozier. New York batte Toronto 136-130 al Madison Square Garden. Sono 34 con 8 rimbalzi per Randle e 27 per Barrett. Brunson sfiora la doppia doppia e ne mette 21+9 assist. Quattro giocatori oltre soglia 20 punti per i Raptors, Anunoby, Schroder, Siakam e Barnes, che sono costretti a cedere nel finale perdendo la sesta nelle ultime sette.

A OVEST

Torna a vincere Denver, che piega Atlanta in trasferta 129-122. Jokic conferma il suo periodo di forma non ottimale e chiude con ‘solo’ 25 punti, a cui aggiunge 8 rimbalzi e 9 assist. Bene Murray, 29 punti e 9 rimbalzi, e Strawther, 22 punti in uscita dalla panchina. Non basta agli Hawks il carrer high da 40 punti di Bogdan Boganovic. Si ferma Minnesota, che cade in casa di New Orleans 121-107. Massimo stagionale per Zion Williamson, che ne mette 36 con 5 rimbalzi. Bene McCollum e Ingram, 23+20. Quinta sconfitta per i Timberwolvez, orfani di Edwards, a cui non bastano i 17 di Towns, Conleuy e Reid. Nonostante l’assenza di Irving, Dallas batte Memphis in trasferta 120-113 trascinata da un Doncic da 35 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Decisivi i 19 di Hardy dalla panchina e la doppia doppia del 19enne Lively, 16+16 rimbalzi. Settimo ko nelle ultime 10 peri Grizzlies, che in attesa di Morant, in campo fra tre giornate, si tengono stretti Jackson Jr., 41 punti, e Bane, 28 punti+8 assist. Prosegue l’ottima stagione di Oklahoma, che liquida 134-120 Utah, orfana di Markannen. Ok Gilgeous-Alexander, 30 punti e 7 assist in tre quarti. Giddey sfiora la tripla doppia, 12 punti+10 rimbalzi+8 assist. Nota positiva per i Jazz i 30 di George e i 20 di Sexton, in uscita dalla panchina. Sempre in quintetto Fontecchio, che chiude con 19 punti e 4 stoppate in 23 minuti. Sembrano aver trovato la quadra i Los Angeles Clippers, che vincono la quarta in fila contro Portland 132-127. 34 punti e 6 rimbalzi per Leonard e 20 punti+7+7 per Harden. Sono 20+8+8 per Paul George e 12+6 assist per Westbrook. I Trail Blazers, senza Ayton e Brogdon, cadono nonostante i 38 di Simons e i 27 con 6 assist di Sharpe. Sono 17 le sconfitte in fila per San Antonio, che cade in casa di Houston 93-82. Decisivi i 18+14 rimbalzi di Eason dalla panchina. Solo 15+9 rimbalzi per Sengun e 2 punti per Brooks. Altra doppia doppia per Wembanyama, 15+18 rimbalzi, che non basta agli Spurs per uscire dalla crisi.