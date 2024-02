Nba 2023/2024, Clippers in rimonta su Golden State. Fontecchio non basta ai Pistons contro i Suns

Rimonta esterna, senza Kawhi Leonard, per i Los Angeles Clippers che nella nottata Nba si regalano uno splendido successo fuori casa per 125-130 sul campo dei Golden State Warriors, che venivano da una striscia di cinque vittorie consecutive. L’ultimo quarto si apre sul -14 per i Clippers che però si regalano un parziale di 28-44, che capovolge l’esito del match. Decisivi i 26 punti di James Harden e i 24 di Paul George, accompagnati dai 21 di Norman Powell. A Golden State non basta una prova sublime di di Steph Curry, che mette a referto 41 punti con nove triple a segno in meno di 35 minuti di gioco. Terza vittoria consecutiva e prova di forza per i Lakers che si impongono 122-138 in trasferta sul parquet degli Utah Jazz. Senza LeBron James, sono il solito Anthony Davis e Rui Hachimura a vestire i panni dei trascinatori. Il primo si prende la scena con 37 punti e 15 rimbalzi, mentre il giapponese si gode il massimo in carriera da 36 punti.

Ad est c’è il netto successo dei Boston Celtics che travolgono 136-86 i Brooklyn Nets. Per rendere possibile il +50 Payton Pritchard va in tabellino con 28 punti, uno in più di Derrick White, mentre Jayson Tatum si ferma a quota 20. Doppia cifra anche per Kristaps Porzingis (15), Sam Hauser (14) e Oshae Brissett (11). Vittoria per i Cleveland Cavaliers con un 108-105 rifilato ai Chicago Bulls con tanto di rimonta da -17. Ai Detroit Pistons non basta Simone Fontecchio per resistere contro i Phoenix Suns, che vincono 116-100. L’azzurro è il miglior realizzatore dei suoi con 18 punti in poco meno di 21 minuti. Successo per 118-100 a firma Orlando Magic contro i New York Knicks. Prestazione super per Paolo Banchero. Per lui 36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, con 15/20 dal campo e 6/10 dall’arco.

Nelle altre gare, spicca la vittoria dei Sacramento Kings che infliggono la terza sconfitta ai Denver Nuggets (98-102). I Miami Heat superano 104-109 i Philadelphia 76ers, mentre gli Indiana Pacers espugnano la Scotiabank Arena dei Toronto Raptors (125-127). Sorridono i Memphis Grizzlies che battono 121-113 gli Houston Rockets, mentre i New Orleans Pelicans archiviano bene la pratica Washington Wizards (133-126). Vittoria agevole per i Dallas Mavericks che battono 116-93 i San Antonio Spurs.

Tutti i risultati della notte

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 122-99

Orlando Magic-New York Knicks 118-100

Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-109

Boston Celtics-Brooklyn Nets 136-86

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 108-105

Toronto Raptors-Indiana Pacers 125-127

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 121-113

New Orleans Pelicans-Washington Wizards 133-126

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 116-93

Denver Nuggets-Sacramento Kings 98-102

Phoenix Suns-Detroit Pistons 116-100

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 122-138

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 125-130