NBA 2023/2024: Celtics ancora imbattuti in casa, vincono Indiana e Minnesota. Ai Lakers non bastano James e Davis

Grazie al successo per 126-97 ai danni degli Utah Jazz, i Boston Celtics hanno migliorato il proprio bilancio casalingo a 17-0, eguagliando il miglior avvio di stagione nella storia della franchigia. Protagonista Jason Tatum con 30 punti e 9 rimbalzi, mentre Simone Fontecchio, sul parquet per 24 minuti, ha chiuso con 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Sono state ben 14 le partite valide per la regular season NBA 2023/2024 andate in scena nella notte italiana, dove hanno riposato solamente Milwaukee e San Antonio.

Se i Celtics hanno consolidato la propria leadership a Est, hanno invece frenato i Philadelphia 76ers, sconfitti per 128-92 dai New York Knicks nonostante la doppia doppia di Joel Embiid (30 punti e 10 rimbalzi). Sesto successo di fila per gli Indiana Pacers, trascinati dal solito Haliburton (soli 10 punti ma ben 18 assist) e saliti a quota 20 vittorie insieme ad altre quattro squadre: tra queste ci sono i Cleveland Cavaliers, che hanno mandato al tappeto Washington per 114-90, e gli Orlando Magic, che grazie alla prima tripla doppia in carriera per Paolo Banchero (32, 10, 11) hanno sorpreso i Denver Nuggets. Sorridono anche i Chicago Bulls, che come da pronostico hanno superato gli Charlotte Hornets per 104-91.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Per quanto riguarda la Western Conference, non si ferma la corsa dei Minnesota Timberwolves, vittoriosi a Houston contro i Rockets per 122-95: Edwards miglior realizzatore con 24 punti, seguito da Towns (22). Battute d’arresto invece per i Nuggets, ma anche per gli Oklahoma City Thunder, battuti per 124-115 dai Brooklyn Nets nonostante i 34 punti messi a referto dall’aspirante MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Quinto successo consecutivo per i Los Angeles Clippers, vittoriosi contro i New Orleans Pelicans per 111-95, mentre i Golden State Warriors di Curry hanno ritrovato il sorriso sconfiggendo i Detroit Pistons con il punteggio di 113-109: 26 punti per Steph. Prosegue invece la crisi dei Los Angeles Lakers, battuti dai Memphis Grizzlies per 127-113 – nonostante i 63 punti in due per LeBron James e Anthony Davis (rispettivamente 32 e 31) – e al quinto ko di fila. Infine, vittorie per Phoenix Suns e Sacramento Kings, rispettivamente ai danni dei Miami Heat e dei Toronto Raptors.