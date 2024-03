Nba 2023/2024: cade Oklahoma, ok Denver e Milwaukee

Prosegue la regular season di Nba nella notte tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo. Prosegue la serie positiva di Milwaukee, che batte per la seconda volta in due giorni Charlotte. 111-99 il punteggio a favore dei Bucks. Sono 24+10 rimbalzi per Antetokounmpo, a cui si aggiungono i 19 di Beasley e i 17 di Lillard. Sponda Hornets, 21 per il rookie Brandon Miller e 15+10 rimbalzi per Mikal Bridges. Denver chiude la striscia di cinque vittorie consecutive di Miami. Finisce 103-97 per la squadra di Malone. Decisivi i 30 punti, con 11 rimbalzi, di Porter Jr, che compensano i soli 6 di Murray, out dopo 14′ per una distorsione alla caviglia. Doppia doppia per Jokic da 18+11+7. Sponda Heat, non bastano i 22 di Adebayo e i 21 di Butler per evitare il ko. Sconfitta a sorpresa per Oklahoma, che cade in casa di San Antonio 132-118. La sfida tra rookie la vince Wembanyama, che mette a referto 28 punti con 13 rimbalzi e 7 assist. Holmgren chiude con 23+7+5. Solito trentello di Gilgeous-Alexander, 31+6+3, e 26+6 rimbalzi per Jalen Williams. Bene anche Vassell, con 28+9 assist, e Sochan 21+10 rimbalzi. I Los Angeles Lakers si salvano all’overtime contro Washington (9-50 e ora superata da Detroit all’ultimo posto a est). Domina Anthony Davis, che chiude con 40 punti e 15 rimbalzi in 41 minuti sul parquet di casa. Lebron James si avvicina sempre di più ai 40mila punti (39.991) in carriera, 31+4+9 per il Re. Non servono ai Wizards i 34 punti di Poole in uscita dalla panchina. Phoenix piega Houston 110-105 e consolida sempre di più una posizione in zona playoff. Booker e Durant combinano 59 punti (35+7 per il primo, 24+7+6 per il secondo) e Nurkic aggiunge una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi. Sponda Rockets, inutili i 34 e 5 rimbalzi di Green. Settima sconfitta nelle ultime dieci per New York, che cade in casa contro Golden State 110-99. Curry trascina i suoi con 31 punti e 11 rimbalzi. Bene anche Kuminga con 25+8 rimbalzi. 11+4+6 per Chris Paul, alla seconda partita dopo la frattura alla mano sofferta a gennaio. Knicks ancora orfani di Randle, di buono solo i 27 di Brunson e la doppia doppia da 14+18 rimbalzi di Hart. Orlando vince contro Utah 115-107. Banchero torna dall’influenza e ne mette 29 con 9 rimbalzi e 6 assist. I fratelli Wagner combinano 28 punti, 14 per parte, e Suggs aggiunge 15 punti. Sponda Jazz, bene Sexton e Collins con 19 punti ciascuno. Sconfitta pesante per Atlanta, che non va mai in vantaggio contro Brooklyn e perde 124-97 sul parquet dei Nets. Sono 29 per Cam Johnson e 23+8+7 per Schroder. Hawks sottotono, non bastano i 28+6+5 di Dejounte Murray per evitare la dipartita.

