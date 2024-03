Nba 2023/2024: Butler si scalda per i playoff, Phoenix riaccoglie Isaiah Thomas

Butler si scalda per i playoff, Phoenix riaccoglie Thomas

Nella notte, i Miami Heat hanno ottenuto la vittoria numero 38 in stagione, contro i Cleveland Cavaliers, orfani della loro superstar Donovan Mitchell. La franchigia della Florida si è imposta per 107-104, successo che avvicina la squadra di coach Erik Spoelstra alla qualificazione diretta ai playoff, poiché ora gli Heat occupano il settimo posto della zona play-in ad est, ad appena una gara di distanza dal sesto occupato dai Sacramento Kings.

Prestazione super per Jimmy Butler, che mette a segno 30 punti, con 4 rimbalzi e 5 assist mette a referto ben 4 palle rubate. Molto positiva anche la partita di Terry Rozier, che mette a referto 24 punti, 9 di questi decisivi nel finale. La squadra di Spoelstra si accende nel finale di stagione, e Butler, in maniera molto silenziosa si scalda in vista dei playoff, dove ormai è un fattore. Il numero 22 in maglia Heat l’anno scorso è stato uno dei grani protagonisti, in grado di eliminare prima i Bucks di Antetokounmpo e compagni con prestazioni leggendarie, portando i suoi fino alle Finals, dove sono stati sconfitti dai Denver Nuggets di Jokic. In estate ci si aspettava l’arrivo in Florida di Damian Lillard per alzare l’asticella, ma il numero 0 come sappiamo ha scelto i Bucks. Miami non è la prima indiziata per arrivare fino in fondo, ma con Butler in formato post-season mai dire mai.

A ovest a regalarsi importanti soddisfazioni sono i Phoenix Suns di Kevin Durant, che oltre ad ottenere un importante successo in chiave playoff sui Philadelphia 76ers, riabbraccia Isaiah Thomas, che torna in Arizona dopo 10 anni. L’ex stella dei Boston Celtics, dove ha disputato le migliori stagioni della sua carriera, ha da poco firmato un contratto di 10 giorni, e nella notte ha fatto il suo esordio, giocando quasi 2 minuti. L’accoglienza del pubblico di Phoenix nei confronti del numero 4 è stata molto calorosa al momento del suo ingresso sul parquet di gioco. Scaduto il contratto, la palla passerà alla dirigenza.