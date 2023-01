Nba 2022/2023: Tatum e i Celtics si rialzano a Dallas, 49 di Markkanen nella vittoria Jazz

La notte tra giovedì e venerdì, come di consueto, è tra le più “povere” in termini di partite giocate in NBA. Quattro le sfide andate in scena e tutte decisamente a senso unico. Arriva un’attesa reazione da parte dei Boston Celtics, che reduci da un periodo non troppo positivo e dalla pesante sconfitta subita ad Oklahoma City contro i Thunder, vanno a Dallas e dominano i Mavericks con il punteggio finale di 95-124. Una sonora lezione guidata da Jayson Tatum, autore di una tripla doppia da 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

RISULTATI E CLASSIFICHE

In testa alla Western Conference vincono sia i Memphis che i Denver. Grazie ai 32 punti di Morant e ai 31 (con 10 rimbalzi) di Jaren Jackson, i Grizzlies espugnano Orlando 115-123, in un match più dominato di quanto dica lo score finale. L’ennesima prestazione super di Banchero, che ne mette 30 a referto, non basta alla franchigia della Florida. I Nuggets hanno toccato anche i 40 punti di vantaggio nel match che li ha visti superare 122-91 i Los Angeles Clippers. Nessuno del quintetto dei Clippers è riuscito ad andare in doppia cifra di punti. Non succede certamente tutti i giorni in NBA.

Lauri Markkanen sta vivendo una grande stagione con la jersey degli Utah Jazz, ma contro gli Houston Rockets ne segna addirittura 49 nel successo 114-131. Ancora zero minuti per Simone Fontecchio, che dopo il game winner di un mese fa contro gli Warriors e il successivo infortunio alla caviglia ha faticato a trovare spazio.

Notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio

Orlando Magic – Memphis Grizzlies 115-123

Dallas Mavericks – Boston Celtics 95-124

Houston Rockets-Utah Jazz 114-131

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 122-91