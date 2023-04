Nba 2022/2023, Paolo Banchero è il rookie dell’anno

Come da pronostico, Paolo Banchero è stato ufficialmente eletto nella notte italiana come “Rookie dell’anno” in riferimento alla stagione NBA 2022/2023. Il prodotto di Duke University, alla sua annata con gli Orlando Magic, ha vinto il premio quasi all’unanimità, con 98 voti su 100. Il ventenne nativo di Seattle ma con passaporto italiano ha realizzato 20 punti di media, conditi da 6.9 rimbalzi e 3.7 assist a partita. Nella classifica dedicata ai giocatori al primo anno nella lega ha preceduto Jalen Williams, guardia degli Oklahoma City Thunder, e Walker Kessler, centro degli Utah Jazz.