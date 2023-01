NBA 2022/2023: James show nel successo dei Lakers, vincono Boston e Memphis

Non ha deluso le aspettative il Martin Luther King Day, in cui sono andati in scena nove match della regular season NBA 2022/2023. Uno dei protagonisti non poteva che essere LeBron James, autore di una prestazione da 48 punti e 9 assist nel successo dei Los Angeles Lakers sugli Houston Rockets per 140-132. È riuscito a fare ancora meglio Jason Tatum, che di punti ne ha messi a referto ben 51 nella vittoria dei Boston Celtics, sempre più primi a Est, contro il fanalino di coda Charlotte Hornets per 130-118. Vittorie anche per i Milwaukee Bucks, trascinati dai 35 punti di Holiday contro gli Indiana Pacers, e per i Cleveland Cavaliers, che si affidano alla doppia doppia del solito Garland per liquidare i New Orleans Pelicans.

Hanno bisogno dell’overtime invece i Toronto Raptors per sbancare il Madison Square Garden, battendo per 123-121 i New York Knicks. Si confermano capolisti a Ovest i Memphis Grizzlies, che travolgono per 136-106 i Phoenix Suns nel segno di Morant e Bane, mentre i Golden State Warriors – orfani di Klay Thompson – vengono trascinati dai 41 punti di Steph Curry per avere la meglio degli Washington Wizards con il punteggio di 127-118. Infine, successi per gli Utah Jazz (ma senza Simone Fontecchio, per lui zero minuti) e per gli Atlanta Hawks.