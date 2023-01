Nba 2022/2023: i Thunder sorprendono anche i Nets, altra sconfitta di misura per i Lakers

Otto le partite andate in scena domenica 15 gennaio tra le arene della NBA per la Regular Season 2022/2023. Il programma è iniziato nella serata italiana con i New York Knicks vittoriosi a domicilio sui Detroit Pistons con il punteggio di 117-104, con un Julius Randles che continua a far segnare statistiche impressionanti. L’ex ala forte di Kentucky chiude con 42 punti e 15 rimbalzi, ben assistito dal solito Jalen Brunson da 27 punti. Perde invece l’altra squadra di New York, con i Nets sconfitti 102-112 dai sempre più sorprendenti Oklahoma City Thunder: 28 punti Shai Gilgeous-Alexander; stesso numero di punti, conditi, anche da 9 rimbalzi e 9 assist per Josh Giddey.

Una tripla di Nikola Jokic allo scadere permette ai Denver Nuggets di superare al fotofinish gli Orlando Magic per 119-116, mentre arriva un’altra sconfitta lottata per i Los Angeles Lakers, sconfitti 112-113 in casa dai Philadelphia 76ers. Tripla doppia per Russell Westbrook, che però rovina tutto con un ultimo possesso per la vittoria giocato in isolamento che finisce nel peggiore dei modi. Senza Doncic i Mavericks non vincono: arriva il secondo ko pesante pesante a Portland, 140-123 dei Trail Blazers con un’altra prestazione da 40 punti di Lillard.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Facile successo per i Los Angeles Clippers, 121-100 sugli Houston Rockets. Prosegue l’ottima stagione dei Sacramento Kings, che si impongono 119-132 a San Antonio contro gli Spurs di coach Popovich, grazie ad un Sabonis da 18+18. Una prestazione da 43 punti e 13 rimbalzi di Nikola Vucevic permette ai Chicago Bulls di sconfiggere 132-118 i Golden State Warriors, ai quali non bastano le sette triple messe a segno da Klay Thompson.

Risultati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio

Detroit Pistons – New York Knicks 104-117

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 121-100

Chicago Bulls – Golden State Warriors 132-118

Brooklyn Nets – Oklahoma City Thunder 102-112

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 119-132

Denver Nuggets – Orlando Magic 119-116

Portland TrailBlazers – Dallas Mavericks 140-123

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 112-113