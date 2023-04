NBA 2022/2023: Golden State da record, Lakers e Minnesota rivali al play-in

Va in archivio la regular season di NBA 2022/2023 e arrivano gli ultimissimi verdetti, che di fatto erano legati esclusivamente alle posizioni tra la settima e la nona nella West Conference per decretare dunque i piazzamenti play-in. Vittoria clamorosa da parte dei campioni in carica, che a Portland rifilano uno stellare 101-157 ai City Blazers e scrivono un nuovo record: per la prima volta 55 punti in un unicop parziale. I Los Angeles Lakers, trascinati da LeBron James, non deludono le attese e battono 128-117 gli Utah Jazz piazzandosi al settimo posto play-in, mentre i Denver Nuggets piegano i Sacramento Kings 109-95. Vittoria di prepotenza da parte dei San Antonio Spurs, che si impongono 117-138 a Dallas contro i Mavericks, a Oklahoma invece i City Thunders battono 115-100 i Memphis Grizzlies, ma erano già certi del decimo posto. I Los Angeler Clippers, invece, passano col punteggio di 114-119 sul parquet dei Phoenix Suns. Incredibile invece a Minneapolis, dove Gobert perde completamente la testa e tira un pugno, per fortuna colpendo solo di striscio, al compagno Anderson, con rissa tra i due placata dai compagni durante un intervallo. La sfida tra i Minnesota Timberwolves e i New York Pelicans è comunque epica e si risolve soltanto nel finale: 113-108, ottavi i padroni di casa, noni gli ospiti ed entrambe ai play-in, ma in modo ben diverso.

A est, invece, la situazione era molto più fluida e nonostante la vittoria per 121-105 contro i Milwaukee Bucks, i Toronto Raptors sono relegati alla nona posizione, e dovranno giocare lo spareggio contro i Chicago Bulls (che quest’oggi chiudono la regular season battendo 103-81 i Detroit Pistons). Perde Atlanta, lo fa a Bolton contro i Celtics in una bellissima sfida che si chiude col punteggio di 120-114, ma gli Hawks conservano l’ottavo posto e affronteranno i Miami Heat, settimi e oggi vincitori per 123-110 contro gli Orlando Magic, nel play-in. Nelle altre sfide, roboante 134 a 105 a domicilio per i Philadelphia 76ers sul parquet dei Brooklyn Nets, mentre gli Hornets vincono in casa di Cleveland: 95-106 tra i Cavaliers e Charlotte. Pioggia di punti tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers, la spuntano gli ospiti 136-141, mentre è all’insegna dell’equilibrio il match tra Washington Wizards e Houston Rockets, 109-104 il punteggio finale, l’unico che mischiava le due conference.

La formula del play-in, la ricordiamo, prevede uno spareggio tra la settima e l’ottava di ciascuna conference, e un altro match tra la nona e la decima. La vincitrice del primo scontro raggiunge la altre sei già qualificate ai playoff, la perdente sfida la vincente dell’altra sfida (quella tra nona e decima) ed è da questa ulteriore serie che emergerà, in ciascuna conference, l’ottava partecipante ai playoff.