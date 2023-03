Nba 2022/2023: Dallas beffa i Lakers allo scadere, Tatum guida i Celtics al successo a Portland

Otto le sfide NBA andate in scena nella nottata italiana, con particolare interesse verso l’incredibile corsa ai playoffs/play-in della Western Conference. I Dallas Mavericks, orfani di Luka Doncic, vincono con una tripla allo scadere di Kleber un fondamentale scontro diretto contro i Los Angeles Lakers per 110-111, con i californiani che sprecano un vantaggio di quattro punti negli ultimi 50″ di gara. Dallas sale addirittura al sesto posto con questo successo, complice la sconfitta dei Golden State Warriors per 127-119 contro gli Atlanta Hawks. Perdono tante delle protagoniste di questa lotta dell’ovest: i Timberwolves cedono 139-131 contro i Chicago Bulls, i New Orleans Pelicans si fanno sorprendere 114-112 dagli Houston Rockets.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nella lotta per il secondo posto della Eastern Conference vincono sia i Boston Celtics, 112-126 a Portland contro i Trail Blazers, che i Philadelphia 76ers, 82-121 a Charlotte contro gli Hornets. Cleveland domina per 117-94 sugli Washington Wizards, mentre all’overtime i Memphis Grizzlies si impongono per 120-126 sul campo dei San Antonio Spurs.