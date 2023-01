Nba 2022/2023: Antetokounmpo ne mette 50 nel successo Bucks sui Pelicans, Miami cade a Charlotte

Complice la contemporanea presenza del “Championship Round” dei playoffs NFL, l’NBA ha programmato solamente quattro partite per questa domenica di fine gennaio. Nella serata italiana gli Charlotte Hornets hanno sorpreso i Miami Heat con il punteggio di 122-117, guidati dai 31 di Terry Rozier e dai 27 di P.J. Washington; i 28 di Jimmy Butler e i 24 di Tyler Herro non sono bastati agli uomini di coach Spoelstra per tornare con una vittoria dal North Carolina. Vittoria anche per i Cleveland Cavaliers, che approfittano delle tante assenze tra le file dei Los Angeles Clippers. I californiani tengono a riposo sia George che Leonard e vengono sconfitti nettamente per 122-99.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Un clamoroso Ja Morant da 27 punti, 10 rimbalzi e 15 assist permette ai Memphis Grizzlies di tornare al successo grazie al 112-100 sugli Indiana Pacers; protagonista anche il maggiore candidato al premio di difensore dell’anno Jaren Jackson Jr, autore di 29 punti con 8 rimbalzi e 5 stoppate. Appare senza fine la crisi dei New Orleans Pelicans, che incassano l’ottava sconfitta di fila: i Milwaukee Bucks vincono 135-110 con un Antetokounmpo da 50 punti.

Notte tra domenica 29 e sabato 30 gennaio

