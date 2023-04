Mondiali maschili curling Ottawa 2023: l’Italia si ferma ad un passo dalla finale, vince la Scozia all’extra end

Impresa sfiorata dall’Italia nei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri si sono arresi alla Scozia in semifinale solo all’extra end, con il punteggio di 8-9, uscendo di scena a testa alta. Niente da fare per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che dopo aver superato la Norvegia ai playoff non volevano smettere di sognare ma purtroppo si sono scontrati con la loro bestia nera.

La Scozia, che aveva chiuso il round robin al secondo posto, ha sbagliato meno nei momenti decisivi ed è stata brava a reagire quando è andata in difficoltà, ad esempio dopo il quarto end (quando era sotto 2-4). Merita però applausi anche l’Italia, capace di tenere botta a un’avversaria molto ostica e brava a provarci fino all’ultimo, costringendo gli scozzesi all’extra end. Gli azzurri se la vedranno ora contro la Svizzera nella finalina e punteranno a confermare il bronzo dello scorso anno. La Scozia, invece, contenderà la medaglia d’oro al Canada.