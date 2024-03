NBA 2023/2024: Knicks corsari a San Francisco, facile successo dei Lakers su Atlanta. Vincono Twolves e Celtics

Prosegue serrata la lotta per i seeds in vista dei playoffs quando manca meno di un mese alla fine della Regular Season NBA. La corsa più interessante non può che essere quella alla prima posizione della Western Conference, con i Minnesota Timberwolves che vincono 114-104 a Salt Lake City contro gli Utah Jazz e agganciano i Nuggets a mezza partita dagli OKC Thunder. Ancora assenti Gobert e Towns, ci pensa Anthony Edwards con 34 punti e una schiacciata clamorosa su John Collins che va dritta negli highlights della notte.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A Ovest sorpasso dei Lakers ai danni di Golden State in nona piazza. LeBron (25 punti, 7 rimbalzi, 10 assist) e compagni dominano 136-105 gli Atlanta Hawks, mentre Curry e soci si arendono 112-119 contro i New York Knicks sotto i colpi di Jalen Brunson (34 punti e 7 assist) e Miles McBride (29 punti). Successo anche per i Sacramento Kings, che all’OT si sbarazzano dei Memphis Grizzlies 121-111 grazie ai soliti Sabonis (25+18) e Monk (23+7+10), ma anche al contributo dalla panchina di Malik Mono (28+6+6).

A Est importante successo esterno dei Cleveland Cavaliers, corsari a Indianapolis per 103-108 contri p Iacers. 23 a testa per Allen e LeVert. In una partita a basso punteggio, i 76ers ottengono la vittoria per 98-91 sui Miami Heat grazie ai 30 punti, 8 rimbalzi e 10 assist di Tyrese Maxey, mentre i Chicago Bulls sconfiggono 110-107 i Portland Trail Blazers con 28 di DeRozan, 23 di Dosunmu e 22 di Vucevic. 54esima vittoria stagionale per i Boston Celtics: contro i Pistons, orfani di Cunningham e Fontecchio, termina con un netto 119-94. Tripla doppia per Derrick White (22+10+10).