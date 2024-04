La Nba saluta un protagonista del passato: Rondo si ritira dalla pallacanestro

Nella serata di ieri è arrivata la notizia, Rajon Rondo ha annunciato il suo ritiro ufficiale della Nba, all’età di 38 anni. Dopo aver giocato ben 16 stagioni nella lega, l’ultima con la maglia Cleveland Cavaliers, con cui ha disputato l’ultima partita nell’aprile del 2022. Il nativo di Louisville ha impreziosito la sua carriera con ben 4 nomine come All-Star e due titoli, uno nel 2008 con i Boston Celtics e uno con i Los Angeles Lakers nel 2020, anno della bolla di Orlando.

Dopo essere stato scelto da Phoenix Suns alla 21 del 2006, viene passa subito alla franchigia del Massachussetts, e con la casacca dei Celtics, squadra con cui ha giocato di più nella sua carriera, trova le sue più grandi soddisfazioni, come il titolo del 2008 contro Lakers. Rondo ha disputato ben 957 gare in carriera, con una media di 10 punti per partita, 4 rimbalzi e 8 assist. Il numero 9 ex Boston ha deliziato i parquet di tutta America con il suo grande carattere e la sua incredibile visione di gioco; infatti, si può dire che ha sempre preferito mettere in condizioni di segnare i compagni, con giocate spettacolari, piuttosto che mettere a referto dei punti. Per ben due volte ha dominato la lega per numero di assist e una volta per palle rubate, dimostrando di essere un giocatore con una grande intelligenza cestistica. Rondo è tra i 41 giocatori che hanno avuto l’occasione di giocare sia nei Celtics e Lakers, il secondo a vincere il titolo con entrambi dopo Clyde Lovellette. Salutato il pallone a spicchi, Rondo ha dichiarato che si occuperà il suo tempo per stare accanto alle sue figlie. La Nba saluta un campione che ha regalato grandi emozioni e giocate durante la sua carriera.