La corsa play-in ad ovest: la vittoria degli Warriors mette nei guai i Lakers

La stagione regolare Nba è ormai alle sue ultime battute, ma la tensione resta molto alta, soprattutto per quanto riguarda la lotta ai play-in; infatti, queste ultime partite saranno decisive per chi avrà il fattore capo nelle sfide che decideranno le ultime due squadre che avranno la possibilità di accedere ai playoff.

Per quanto riguarda la corsa play-in ad ovest, con la vittoria arrivata nella notte contro i Portland Trail Blazers, oltre che a ottenere il terzo successo di fila, i Golden State Warriors agguantano in classifica i Los Angeles Lakers, e grazie allo scontro diretti a favore, la squadra di Steve Kerr si piazza davanti alla franchigia gialloviola, che dunque chiude la zona play-in al decimo posto.

La squadra di LeBron James ora si trova con le spalle al muro, e nelle prossime partite, le ultime due della stagione, la squadra di coach Darvin Ham affronterà prima i Memphis Grizzlies e successivamente i New Orleans Pelicans, sulla carta la sfida più complicata tra le due. In questo momento, se la classifica dovesse essere confermata, ci sarebbe subito uno spettacolare Lakers-Warriors al primo turno play-in, come avvenne nella stagione 2021, dove a spuntarla furono i Lakers.

In caso di qualificazione, i Lakers, potrebbero subito affrontare al primo turno i grandi favoriti, ovvero i Denver Nuggets di Nikola Jokic, il pronostico, sulla carta, è tutto dalla parte della squadra di coach Mike Malone, e quindi il percorso dei Lakers, sembra già essere ad un punto cruciale. Negli studi di Tnt, l’ex stella Nba Charles Barkley ha analizzato quale fosse il problema della squadra di Los Angeles, e senza esitazione l’ex Philadelphia 76ers ha puntato il dito sulla squadra al completo, fatta eccezione per Anthony Davis.

I Lakers vogliono essere protagonisti anche nella seconda parte di stagione, ma per fare ciò la squadra deve aumentare i giri del motore se vuole ritagliarsi un ruolo importante, consapevoli che LeBron darà il tutto per tutto per evitare una stagione che potrebbe rivelarsi fallimentare per i gialloviola in caso di mancata qualificazione ai playoff oppure un uscita al primo turno.