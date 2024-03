I Kings dominano i Bucks: la coppia Sabonis-Fox è già in ritmo playoff

Importante vittoria in chiave playoff per i Sacramento Kings che, nella notte, hanno sconfitto i Milwaukee Bucks, per 129-94. La squadra di coach Mike Brown sta continuando ad inseguire l’accesso diretto alle fasi finali della stagione; infatti, ora si trovano al 7^ posto in classifica a ovest, in piena zona play-in, a solo una vittoria di distanza dal 6^ posto occupato dai Phoenix Suns, che vorrebbe dire accesso diretto alla post-season. A regalare il successo ai Kings ci ha pensato il solito formidabile duo composto da Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. Il lungo lituano ha regalato una partita da 22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, sfiorando la tripla-doppia, mentre Fox ha messo a referto 29 punti, con ben 4 su 5 dall’arco dei 3 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Non è mancata il solito grande apporto di Malik Monk che, uscendo dalla panchina, ha realizzato 25. La franchigia californiana torna così al successo sui Bucks dopo 15 incontri.

Le due stelle dei Kings, Sabonis e Fox, sono già in ritmo playoff, e l’obiettivo è sicuramente quello di bissare la scorsa stagione, dove furono eliminati in gara 7 dai Golden State Warriors in un turno di playoff senza esclusione di colpi, e perché no provare a migliorarsi, magari arrivando al secondo turno. La cavalcata per le finali di Conference non è mai facile ad ovest, ma con l’incredibile rapidità e qualità di Fox e la solidità e l’efficacia di Sabonis, i ragazzi di Brown possono essere ancora una volta la sorpresa della post-season, consapevoli che tutto è in mano delle due stelle precedentemente citate, perché con loro in forma sono un cliente veramente scomodo da affrontare per chiunque. Sacramento deve ancora combattere per il posto playoff, ma evitare il play-in vorrebbe dire risparmiare energie ed evitare un possibile rischio di eliminazione anticipata, e quindi concentrarsi per le fasi finali.