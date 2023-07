Golf, Steph Curry vince anche sul green: suo l’American Century Championship 2023

Steph Curry si conferma un talento di prim’ordine anche nel golf e non solo nel basket NBA. Il fuoriclasse dei Golden State Warriors ha infatti vinto l’edizione 2023 dell’American Century Championship, torneo delle celebrità che si è giocato all’Edgewood Tahoe South, in Nevada. Un successo arrivato in grande stile, con la hole in one nel secondo round alla buca 7 e due eagle nell’ultimo giro di cui uno proprio alla buca 18. Un finale incredibile, che ha permesso a Curry di superare l’ex tennista Mardy Fish che a sua volta è un ottimo golfista.

IL VIDEO DELLA HOLE IN ONE DI CURRY

A festeggiare a bordo green con Curry anche la moglie Ayesha e il figlio Colin, ma a chi gli chiede se il suo futuro possa essere nel golf professionistico Steph risponde: “La vita in NBA attualmente è bella”. Un risultato che assume maggior significato se si pensa che a partecipare c’erano anche alcune leggende del golf come Annika Sorenstam.