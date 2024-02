Dallas Mavericks, Doncic e Irving show: il duo delle meraviglie delizia e domina il Barclays Center

Nella notte, al Barcklays Center di Brooklyn, i Dallas Mavericks si regalano la vittoria stagionale numero 28, imponendosi per 119 a 107 in casa dei Brooklyn Nets di Mikal Bridges e compagni. A regalare la vittoria in quei di Brooklyn ci pensano i due fuoriclasse a disposizione di Jason Kidd, si perché Luka Doncic e Kyrie Irving insieme mettono a segno esattamente la bellezza di 71 punti, più della metà di quelli realizzati, cifra che fa capire lo spaventoso arsenale di colpi delle due guardie a disposizione della squadra ex campione Nba nel 2011 con la leggenda Dirk Nowitzki. Irving, al ritorno a Brooklyn dopo la trade che lo ha portato a Dallas circa un anno fa, ha realizzato 36 punti, 21 di questi arrivati al termine della prima frazione di gioco, tirando con una percentuale superiore al 60%, cifre mostruose che testimoniano quanto sia un fenomeno assoluto in fase realizzativa. Durante la partita, l’ex campione Nba in maglia Cavs nel 2016, dopo un passaggio del compagno Josh Green, ha regalato una schiacciata favolosa che ha tolto il fiato.

Al suo fianco, Luka Doncic non è stato a guardare, il fuoriclasse sloveno in maglia 77 ha messo a segno 35 punti, 18 rimbalzi e ben 9 assist, a -1 dall’ennesima tripla doppia stagionale. Lo sloveno ora è sempre più leader per punti segnati per partita con una cifra che si aggira attorno ai 34.5 punti di media, il che testimonia di come la terza scelta al draft del 2018 sia devastante in fase offensiva visto il suo impressionante e smisurato bagaglio tecnico. Ora i Mavs si trovano all’ottavo posto della Western Conference, con il record 28 vittorie e 23 sconfitte, in piena zona play-in, se dovesse finire ora la stagione i texani per andare ai playoff passerebbero per gli spareggi, ma è ancora presto per parlare di verdetti visto ancora i numerosi impegni. Con questi due fenomeni la fase offensiva e tra le più devastanti e spettacolari della lega, ma se Dallas vuole diventare una contender per la vittoria finale, deve sicuramente migliore le statistiche difensive, visti i quasi 120 punti concessi su una media di 100 possessi, che li proiettano al 23° posto in classifica su 30 squadre. La regular season è ancora molto lunga e il mercato può regalare ancora soprese, sicuramente una cosa è certa, Kyrie e Luka ci regaleranno tanto spettacolo, per nostra fortuna, e faranno di tutto per arrivare fino in fondo al tanto desiderato anello, le altre squadre sono avvisate.