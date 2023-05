Boston Celtics-Miami Heat in tv: data, canale, orario e diretta streaming gara-7 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Boston Celtics e Miami Heat, gara-7 della serie di playoff NBA 2022/2023. La franchigia del Massachusetts è a un passo da una storica rimonta. Dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-3, ora può diventare la prima della storia a trionfare per 4-3. Servirà l’ultimo sforzo al TD Garden, dove invece Miami arriva col morale a terra e da sfavorita. Particolarmente intenso il finale di gara-6, in cui gli Heat erano riusciti a portarsi avanti dopo aver inseguito fin dall’inizio, arrendendosi però a pochi istanti dalla sirena. Decisivo il buzzer beater di Derrick White, che ha dato speranza ai Celtics e prolungato la serie. La palla a due è prevista per la notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 maggio alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.