Basket, all’asta maglia di Kobe Bryant: valore stimato in 7 milioni

Sotheby’s ha annunciato la messa all’asta della canotta numero 24 dei Los Angeles Lakers indossata dal compianto Kobe Bryant nel 2007/2008. L’asta si terrà tra il 2 e il 9 febbraio prossimi, con il valore del cimelio che è stato stimato fino a 7 milioni di dollari. In contemporanea, la casacca verrà esposta nelle gallerie della sede newyorkese della casa d’aste. C’è quindi grande curiosità di sapere a che prezzo verrà venduta la maglia: il record appartiene a Michael Jordan, la cui canotta indossata in gara-uno delle finali Nba del 1998 è stata venduta, lo scorso settembre, per 10,1 milioni di dollari, superando i 9,3 milioni a cui venne battuta la maglia indossata da Diego Armando Maradona nella finale dei Mondiali 1986.