NBA, show di Gianmarco Tamberi durante l’All-Star Celebrity Game (VIDEO)

Seconda partecipazione per Gianmarco Tamberi nell’All-Star Celebrity Game e anche quest’anno una bella schiacciata. Come due anni fa a Cleveland, il campione olimpico del salto in alto è stato tra i protagonisti della partita dedicata alle celebrità, consueto appuntamento che precede di 48 ore l’All-Star Game NBA di Indianapolis. Il campione marchigiano ha fatto parte della squadra allenata da Stephen A. Smith, dal rapper Lil Wayne e da A’ja Wilson. Per la cronaca la sua squadra è stata sconfitta 100-91 dal team “Shannon”.

Gianmarco Tamberi with a dunk worth 6️⃣ points 🔨 #NBAAllStar pic.twitter.com/uvq0rAOP4P — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 17, 2024