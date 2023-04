NBA: incredibile a Minneapolis, Gobert tira un pugno ad Anderson (VIDEO)

di Marzia Bosco 38

Duro scontro tra Rudy Gobert e il compagno Kyle Anderson. Entrambi parte dei Minnesotsa Timberwolves, durante un time out della sfida contro il New Orleans Pelicans hanno discusso animatamente a causa di divergenze di gioco. E’ stato proprio Gobert poi ad aver colpito con un pugno il compagno, prima che fossero separati dal resto del gruppo. Una situazione complicatissima da gestire in un match determinante per la stagione di Minnesota