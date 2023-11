NBA: Devin Booker decisivo, Suns in netta risalita nella Western Conference

Dopo un inizio di stagione balbettante, complici le assenze di Bradley Beal e Devin Booker, i Phoenix Suns hanno inanellato una serie di vittorie di fila che hanno proiettato la franchigia dell’Arizona ai vertici della Western Conference. Nonostante un Beal ancora indisponibile, la chiave di volta sembra esser stata proprio il ritorno in campo di Booker. Dal rientro del numero 1, con o senza Durant, la squadra è in striscia da sette partite consecutive. Il record generale con lui un stagione è 8-1, senza di lui 3-5. Sta viaggiando a: 29.4 punti, 8.9 assist, 5.4 rimbalzi, 49.7% al tiro, 43.5% da tre, 62.8% TS%, +15.3 Net Rating, +10.9 plus minus, tutte le voci statistiche sono suoi record di carriera fino ad ora. La scorsa notte, con i Suns orfani di Kevin Durant, Bradley Beal e Grayson Allen (3/5 del quintetto titolare), ha visto Phoenix espugnare il Madison Square Garden di New York e battere i Knicks grazie a una tripla in fade away allo scadere del 27enne.