Mark Cuban, Presidente dei Dallas Mavericks, ha venduto la maggioranza delle azioni della franchigia alla miliardaria dei casinò ‘Miriam Adelson’ per $3,5 miliardi. Tuttavia, manterrà le quote della squadra e il pieno controllo delle operazioni di basket.

L’imprenditore statunitense acquistò i Mavs nel gennaio del 2000 per una cifra attorno ai $200 milioni.