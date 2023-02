Nba, cadono le prime tre ad ovest: sconfitte per Nuggets, Grizzlies e Kings. Vincono i Knicks

di Mattia Zucchiatti 86

Ad ovest cadono le prime tre della classe in una nottata condizionata dalle assenze. Perdono Memphis Grizzlies e Sacramento Kings, ma soprattutto è Denver a non sorridere. Le assenze di Jokic, Murray, Gordon e Caldwell-Pope pesano e contro i Minnesota Timberwolves arriva una sconfitta pesante (124-98). Che non sarebbe stata una serata facile per i Nuggets si intuiva già all’intervallo, chiuso sul -20 dopo aver toccato anche il -24. Minnesota si affida ad Anthony Edwards a quota 20, mentre D’Angelo Russell trova la doppia doppia con 18 punti e 10 assist mentre il contributo dalla panchina lo offrono Gobert e Nowell, entrambi a 16. Un problema fisico di Ja Morant toglie la stella a Memphis, che perde 103-106 contro i Toronto Raptors. Si tratta dell’ottava sconfitta in nove gare. I Pelicans si affidano al massimo stagionale (30 punti, 6/8 da tre) di Trey Murphy, ai 24 punti di McCollum e ai 22 con 16 rimbalzi di Willy Hernangomez per avere la meglio dei Sacramento Kings (136-104). Grande rimonta dei New York Knicks che superano 108-97 i Sixers dopo un avvio da incubo che li ha visti andare sul -20 nel primo quarto. Gran merito di Julius Randle che chiude con 24 punti, 9 rimbalzi e 7 assist e di Jalen Brunson (21 con 7 assist). Non basta a Philadelphia un Joel Embiid da 31 punti e 14 rimbalzi.

Risultati

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 103-106

New York Knicks-Philadelphia 76ers 108-97

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 128-98

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 136-104