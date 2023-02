Lutto nel mondo del basket: morto a 17 anni di meningite un giovane cestista

Notizia devastante nel mondo del basket, ma non solo. Tommaso, 17 anni, studente del Liceo Scientifico Statale di Bassano del Grappa, capitano e campione d’Italia U14 con l’Orange1 Bassano, è stato colpito venerdì scorso da meningite fulminante. Così sul sito della Federbasket, il Presidente Giovanni Petrucci ha interpretando il lutto esprimendo “vicinanza e cordoglio alla famiglia Fabris, al padre Christian, alla madre signora Emanuela e al fratello ALessio, per la prematura perdita di Tommaso, giocatore della The Team Riese Pio X che disputa il campionato di serie C Gold”.