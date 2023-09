Italia-Usa, Pozzecco: “Dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi”

“Siamo qui tra le prime otto al mondo, dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi. Questa squadra ha un presente e un futuro”. Queste le dichiarazioni del ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco, ai microfoni di RaiSport, dopo la sconfitta ai quarti dei Mondiali contro gli Stati Uniti per 100-63. “Adesso siamo chiaramente dispiaciuti e amareggiati, ma rimarrà che siamo tra le prime otto al mondo, nessuno ci credeva, ci sperava, questi ragazzi sono stati meravigliosi, anche oggi. – ha detto ancora Pozzecco – Quello che ti lascia ancora più amareggiato è che arrivi primo nel girone, batti la Serbia, e incontri gli Usa nei quarti, che poi è quello che io avevo detto nel sorteggio, che avremmo dovuto avere fortuna dopo. Perché se ti qualifichi e vuoi arrivare in fondo devi avere anche fortuna. Noi in teoria potevamo giocare con la Lituania. Chiaro che speravo anche di vincere contro gli Usa, ma loro venivano anche dalla sconfitta con la Lituania, hanno tirato col 50%”.