Italia-Portorico, Datome: “Meritatamente avanti. Non vogliamo fermarci”

“Abbiamo fatto un’ottima gara, siamo meritatamente avanti”. Con queste parole il capitano azzurro Gigi Datome, oggi alla 200esima gara con la maglia azzurra, celebra la vittoria sul Portorico che permette all’Italia di entrare tra le prime 8 del Mondiale. “Bellissimo, adesso non vogliamo fermarci” le parole a Sky di Datome, che aggiunge: “Il livello si alzerà, abbiamo fatto qualcosa di bello, non era facile. Ricci? Molto continuo e oggi con più punti del solito, ma anche Pajola fa tanti sacrifici. Ognuno riesce a dare il proprio contributo e per questo ognuno è partecipe del risultato”. Quindici punti e una prestazione totale per Pippo Ricci, decisivo in particolare nella seconda parte del match: “Cerco di fare il mio meglio, di trasmettere alla squadra quello che ha bisogno in quel momento. Abbiamo tanta fiducia, siamo contenti di aver vinto. Siamo tra le prime 8 al mondo, ma stiamo già pensando alla prossima, se vinciamo la prossima siamo nelle prime 4, insomma inizia a essere un sogno vero, ma già lo è, ci godiamo questo momento”.

Per Nicolò Melli, fondamentale a rimbalzo, “è un bel risultato, però adesso vediamo…Nessuno si aspettava di trovarci qui in questo momento, possiamo solo guadagnarci qualcosa”. Poi ancora: “Per noi è una bella cosa, non so quanti ci avrebbero scommesso, il merito va allo staff che ci dà fiducia, a chi ci supporta e al lavoro che abbiamo fatto – ha aggiunto il cestista azzurro – Ognuno qui fa il suo, porta il suo mattoncino e secondo me questo è il bello di questa squadra”.