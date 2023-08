Italbasket, Tonut: “Dobbiamo essere più costanti, non sottovaluteremo nessuno”

Il cestista della Nazionale italiana di basket, Stefano Tonut, dopo la qualificazione alla seconda fase dei Mondiali 2023, ha analizzato la prestazione contro le Filippine ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo migliorare in termini di costanza, ma siamo stati bravi fin dall’inizio, volevamo rifarci. Siamo stati uniti e siamo contenti del risultato, anche se certe volte non riusciamo a dimostrare la nostra unione. Dalla prossima sarà importante non sottovalutare nessuno”.

A fare eco alle parole di Tonut è stato Alessandro Pajola, autore di tre triple nella gara odierna: “Abbiamo le qualità per segnare. Secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo essere noi stessi. Abbiamo dimostrato di porter vincere e perdere con chiunque. Dobbiamo andare avanti con tranquillità”.