Everton, ufficiale l’acquisto di Beto: “Ho sempre apprezzato questo club”

Beto ha detto addio all’Udinese ed ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia dell’Everton, che ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante. I Toffees non hanno rivelato le cifre ufficiali del trasferimento, ma hanno comunicato che il portoghese ha firmato un contratto quadriennale ed indosserà la maglia numero 14. Beto si è subito mostrato carico per questa nuova esperienza in Premier League: “È bello unirsi all’Everton. Ho sempre apprezzato questo club che ha una grande storia. È stato facile fare scegliere di venire qui. Qui ha giocato anche il mio idolo Samuel Eto’o, il che rende il tutto ancora più speciale. Non vedo l’ora di giocare a Goodison Park”.