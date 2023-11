San Marino nella storia, in gol per tre partite consecutive

Il San Marino chiude la fase delle Qualificazioni ad Euro 2024 con un atteso ultimo posto nel girone e con zero punti nella classifica finale. Tuttavia, il risultato tanto negativo quanto pronosticabile non è la notizia di queste qualificazioni per la nazionale sanmarinese. Infatti, c’è un dato, positivo, per il quale San Marino entrerà nella storia. Proprio nelle Qualificazioni di Euro 2024, infatti, la nazionale ha chiuso con tre gol realizzati in tre partite consecutive, evento che mai si era realizzato nella storia di San Marino. Il gol, che non ha evitato la sconfitta contro la Finlandia, di Berardi su rigore è stato infatti il terzo consecutivo dopo le reti di Franciosi contro il Kazakistan e di Golinucci contro la Danimarca.