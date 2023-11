Highlights Sassari-Trento 80-73, Serie A1 2023/2024 basket (VIDEO)

di Antonio Di Cello 55

Dopo un primo quarto in cui è stato Trento a mettere in atto i tentativi di fuga, poi fallita, dal secondo quarto in poi Sassari ha dimostrato tutta la sua forza e la volontà di uscire da un momento non facilissimo di stagione. Alla fine il punteggio di 8′-73 raffigura le differenze che ci sono state in campo fra le due squadre con Sassari che ha potuto puntare su una grandissima prova di Charalampopoulos che da tre, raramente, ha lasciato scampo a Trento. Dopo un periodo difficile, dunque, in campionato risorge Sassari.