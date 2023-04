Highlights Pesaro-Scafati 79-86, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Continua il periodo estremamente negativo di Pesaro che non riesce a vincere nemmeno fra le sue mura amiche. Di mezzo fra Pesaro e la vittoria si mette questa volta Scafati che conduce dal punto di vista del gioco per quasi tutta la partita per poi firmare la vittoria definitiva per 79 ad 86. Questi i momenti salienti della partita.