Highlights Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 90-98: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 27

Gli Highlights della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv terminata 90-98. Partita equilibrata e finita in volata con gli israeliani che hanno la meglio grazie a due triple clutch di Lorenzo Brown. Per gli ospiti strepitosa performance di Rivero che relega in panchina per tanti minuti Nebo e si rivela determinante nei due quarti centrali. A niente servono le ottime prestazioni di Mirotic e Voigtmann.