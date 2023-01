Highlights Napoli-Sassari 93-83, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 35

Il video con gli highlights di Napoli-Sassari 93-83, sfida valevole per la sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Altra vittoria casalinga per i partenopei, che dopo aver battuto l’Olimpia Milano sconfiggono anche Sassari. I sardi partono bene, poi calano alla distanza e non riescono a colmare il gap. Stewart MVP con 22 punti a referto. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.

