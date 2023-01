Haaland, numeri da record: superati i capocannonieri dello scorso anno… con 18 partite in meno

Con la tripletta al Wolverhampton, l’attaccante del Manchester City Erling Haaland è salito a quota 25 gol nella classifica marcatori. Numeri irreali per il talento norvegese, specialmente considerando che siamo circa a metà campionato con sole 20 partite giocate. A certificare ulteriormente il suo impatto con il campionato inglese, c’è un paragone con la scorsa stagione. Nel 2021/2022, i capocannonieri furono Momo Salah e Heung-Min Son, autori di 23 gol. Con ben 18 partite in meno, Haaland li ha già superati. A dirla tutta, l’ex Borussia Dortmund ha già superato in termini di gol gli ultimi 7 capocannonieri. Non resta che scoprire quante reti potrà segnare da qui a fine stagione Erling, che non sembra intenzionato a fermarsi.