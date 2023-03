Highlights Brescia-Milano 83-74, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 9

Brescia batte Milano 83-74 nella 23ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Grande partita in fase offensiva dei ragazzi di Magro che, dopo un primo quarto disastroso, rimontano uno svantaggio di 10 punti a Milano e dominano la gara dal terzo quarto in poi. Successo fondamentale in chiave salvezza per Brescia, che sale a 9 vittorie e 14 sconfitte aumentando il margine sulla retrocessione a 2 vittorie. Milano si allontana a 2 vittorie dalla Virtus Bologna, che oggi ha battuto Pesaro in casa.