Final Eight Coppa Italia 2024: calendario, programma, orari, tv e biglietti

E’ iniziata la vendita libera dei biglietti per le Final Eight 2024 di Coppa Italia di basket. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com. Si giocherà sempre al Palaolimpico di Torino. Si partirà il 14 febbraio con le sfide tra Milano e Trento, ore 18, e Venezia e Pistoia, ore 20.45. Il 15 in campo Bologna contro Reggio Emilia, ore 18, e Brescia contro Napoli, ore 20.45. Le semifinali si giocheranno entrambe il 17 febbraio con le vincenti delle prime due sfide da una parte e le vincenti delle altre due dall’altra. La finalissima il 18 febbraio alle 18. Tutte le sfide saranno visibili in streaming su Dazn o sui canali Eurosport 1 e Dmax.

Ecco il programma completo con copertura televisiva e orari.

Quarti di finale mercoledì 14 febbraio 2024

EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Giovedì 15 febbraio 2024

Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia ore 18.00 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Germani Brescia – Generazione Vincente Napoli Basket ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Semifinali sabato 17 febbraio 2024

Vincente Milano – Trento / Vincente Venezia – Pistoia ore 18.00 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

Vincente Bologna – Reggio Emilia / Vincente Brescia – Napoli ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

Finale domenica 18 febbraio 2024 ore 18.00 DAZN – Eurosport 2 – DMAX – NOVE