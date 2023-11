FIBA Europe Cup 2023/2024, terzo successo per Varese. Prosegue la crisi nera di Brindisi

Altra giornata per la nuova FIBA Europe Cup 2023/2024, con Brindisi e Varese impegnate a difendere i colori azzurri. Purtroppo è una crisi senza fine quella della squadra pugliese, che a Saragozza patisce la nona sconfitta consecutiva di questo inizio di stagione, restando così ancora a secco oltre che in Serie A1 anche in Europa. Nonostante i 21 punti di Kyzlink e i 16 di Laszewski, è stata una partita dominata dalla compagine spagnola verso il 91-72 finale. Chi invece sorride è Varese, che ottiene il terzo successo su quattro incontri nel Gruppo I. Davanti al pubblico di casa la squadra lombarda si imone per 97-90 sul Keravnos portando ben sei uomini in doppia cifra. 17 per Shahi, miglior marcatore di serale, ma buone anche le prestazioni al tiro di Brown, McDermott e Woldetensae. Solita solidità in area da parte di Willie Caule-Stein, che chiude con 12 punti e 8 assist.