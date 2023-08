Europei basket 2025, sorteggiati i gironi di qualificazione: Italia con Turchia, Islanda e Ungheria

Inizia ufficialmente il cammino verso gli Europei di basket 2025, che si disputeranno dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Cipro (Limassol), in Finlandia (Tampere), in Polonia (Katowice) e in Lettonia (Riga). Sono stati sorteggiati gli otto gironi per le qualificazioni e l’Italia è stata inserita nel gruppo B. A contendere agli azzurri la qualificazione saranno Islanda, Turchia e Ungheria. I match si disputeranno nelle seguenti finestre: 19-27 febbraio 2024 (due gare), 18-26 novembre 2024 (due gare) e 17-25 febbraio 2025 (due gare).