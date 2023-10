Real Madrid-Olimpia Milano 88-71, Messina: “Siamo stati poco continui, primo tempo di livello”

Il tecnico dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato la sconfitta dei suoi ragazzi per 88-71 in casa del Real Madrid: “Hanno giocato meglio di noi. Sono stati più continui, mentre noi abbiamo fatto bene solo nel primo tempo sia in difesa che in attacco. Siamo rimasti attaccati fino al terzo quarto, ma abbiamo commesso alcuni errori gravi. Llull ha fatto la differenza. Loro hanno imposto il ritmo della partita e ci hanno messo sotto. Tengo come buono il primo tempo dove abbiamo giocato alla pari. Loro sono consapevoli della loro forza e giocano con la convinzione di chi ha vinto l’Eurolega”