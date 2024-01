Highlights e gol Guinea-Gambia 1-0, Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 21

Il video con highlights e gol di Guinea-Gambia 1-0, match valevole per la seconda giornata del gruppo C della Coppa d’Africa 2024. A Yamoussoukro arrivano tre punti fondamentali per la Guinea, che grazie alla rete di Camara al 70′ sale a quota 4 punti in classifica e avvicina la qualificazione prima della sfida al Senegal nell’ultima giornata. Il Gambia invece dovrà vincere a tutti i costi con il Camerun per sperare nel passaggio del turno.

GLI HIGHLIGHTS